Unbekannte(r) Täter löste Radmuttern von Traktor

Es war Riesenglück für Landwirt Johan Hechenblaikner aus Buch, der während der Fahrt einen Reifen verlor und dadurch zur Seite kippte. Nicht auszudenken, wenn der gelöste Reifen Passanten am Gehsteig oder den Gegenverkehr getroffen hätte.

Nun werden Zeugen dringend gesucht, die Wahrnehmungen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten, wo bei dem in den Bucher Feldern abgestellten blauen Traktor der Marke New Holland bei einem Reifen die Schrauben gelockert wurden.

Bei Landwirt Johann Hechenblaikner unbegreiflich wer so was macht, denn immerhin geht um die Gefährdung aller. Durch diese sinnlose Aktion ist zwar niemanden was passiert, aber es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Eine Anzeige wurde erstattet. Hinweise erbeten an die PI Strass.