Von Monstern in der Bücherei

JENBACH (red). Der Vorlese- und Bastelvormittag in der Markt- und Schulbücherei jen.buch begeisterte.



Vergangenen Dienstag, den 24. August 2020 fand der letzte Vorlese- und Bastelvormittag mit Mirjam vom Blätterwald in diesem Sommer in der Markt- und Schulbücherei jen.buch statt. Zehn Kinder und ihre Begleitung lauschten dabei schaurig-schönen Geschichten über Monster, die ein bisschen gruselig waren, aber hauptsächlich ganz nett. Im Anschluss bastelten die Kinder ihre ganz persönlichen Monster. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Tiroler Geschichten Sommers durchgeführt. Volksschulkinder haben noch bis 15. September 2020 Zeit, Lesezeit zu sammeln und ihre Sammelpässe in der Bücherei abzugeben. Bis zum Schulstart findet außerdem noch an den Freitagnachmittagen die Geschichten-Zeit um 17 und 18 Uhr statt. Etwa zehn bis 15 Minuten lang wird hier eine Geschichte vorgelesen, ohne Anmeldung aber mit beschränkter Teilnehmerzahl.