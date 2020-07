ZELL a. Z. (red). Nach dem erfolgten Klassenerhalt laufen die Planungen für die neue Erstliga-Spielzeit und die Saisonvorbereitung auf Hochtouren. Das traditionelle Trainingslager des SV Werder im Zillertal ist zeitgenau terminiert. Die Grün-Weißen reisen vom Samstag, 15. August bis Dienstag, 25. August 2020 nach Zell am Ziller. Ferdinand Lechner, Obmann des Tourismusverbandes Zell-Gerlos, Zillertal Arena: „Wir freuen uns riesig, Werder Bremen wieder bei uns in Zell am Ziller zu begrüßen! Das i-Tüpfelchen wäre natürlich, wenn auch die Fanreise stattfinden kann, denn ich bin mir sicher, die Fans brennen darauf, ihre Stars wieder live zu sehen. Die Lage im Zillertal ist sehr erfreulich– die touristischen Angebote sind im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen geöffnet und somit steht einem tollen Sommerurlaub in den Bergen nichts mehr im Wege.“