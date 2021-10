Am Sonntag, den 10. Oktober, eine Woche nach den großen Landesmeisterschaften für Luftgewehr und Luftpistole am Bundesleistungszentrum in Innsbruck, gingen alle Luftgewehr Aufgelegt-Klassen an den Start, um auch hier um die Titel der Tiroler Landesmeister zu kämpfen.



Schwazer Schützen stellen 2 neue Landesmeister

Mit Hannes Hanser stellte die Schützengilde Aschau einen erfahrenen Schützen für die Disziplin Stehend aufgelegt und dieser wurde den Erwartungen auch gerecht: mit einem Ergebnis von 417,7 Ringen sicherte er sich souverän den ersten Platz in der Männerklasse. In der Disziplin Sitzend frei siegte eine Schwazer Schützin in der Frauenklasse: Andrea Tipotsch (SG Zell am Ziller) konnte mit 426,3 Ringen ein herausragendes Ergebnis erzielen und holte damit überlegen eine weitere Goldmedaille für den Bezirk Schwaz, der damit gesamt zwei Landesmeistertitel gewinnen konnte.

