JENBACH. Die ÖBB Rail Cargo Group ist führender Bahnlogistiker in Europa und bietet effiziente, multimodale End-to-end-Logistiklösungen bis nach Asien.

Gemeinsam mit Kunden werden Transporte vom Abholungs- zum Versand- bis hin zum Bestimmungsort ausgearbeitet – von der ersten bis zur letzten Meile. Ein Beispiel dafür ist ein wahres Mammutprojekt, das die ÖBB Rail Cargo Group im Auftrag der Firma Katzenberger erfolgreich umsetzt. Konkret geht es um den Transport von Tübbingen, also von vorgefertigten Betonsegmenten (Außenschalen), die für die Versteifung im Tunnelbau verwendet werden.

„Wir haben den Zuschlag für die Produktion der Tübbinge bekommen. Ein umweltschonender Transport, möglichst aus einer Hand war von Anfang an zentral für uns. Die Elemente werden in unserem Beton-Fertigteile Werk in Jenbach hergestellt und sind für die Sanierung des Kerenzerberg-Autobahntunnels in Filzbach im Kanton Glarus in der Schweiz vorgesehen. Der Autobahnabschnitt der A3 ist in die Jahre gekommen und musste saniert werden. Es freut uns, dass wir mit der ÖBB Rail Cargo Group einen äußerst verlässlichen und kompetenten Logistikpartner für den Transport gewinnen konnten"

, so Katzenberger-Geschäftsführer Stefan Kizlink. Insgesamt fährt der Zug nun einmal wöchentlich mit 20 beladenen Wagen vom Bahnhof Jenbach in Tirol in Richtung Schweiz ab. In Summe sind das rund 4.100 Lkw-Fahrten weniger, die über die Straße befördert werden, so ÖBB Rail Cargo Group Vorstand Gottfried Eymer.