Bei den Steinböcken beginnt eine spannende Zeit!

08.05.2017, 20:21 Uhr

In ihren Sommerlebensräumen treffen nun die verschiedensten Bockrudel wieder aufeinander. Manche Böcke sind ja schon miteinander bekannt, andere haben den Winter oftmals in ganz anderen Gebieten verbracht. Zu dieser Zeit wird in den Rudeln die Rangordnung in Kommentkämpfen wieder neu ausgemacht. Nun krachen die Hörner oft wieder unzählige Male lautstark aufeinander! Doch bald ist alles ausgemacht und es kehrt wieder Ruhe in den einzelnen Bockrudeln ein. Die Zeit vom Sommer bis zur Brunft (Dezember/Jänner) verbringen die Böcke meistens gemeinsam in größeren Rudeln im Sommereinstand.Bei den Geißen tut sich auch einiges! Die tragenden Geißen lassen nun ihre Jährlinge ( einjährige Kitze) und zweijährige Kitze meist kurze Zeit allein, sie bleiben meist zusammen im Geißenrudel und wandern mit den erfahren Geißen, den noch jungen Böcken und ihren gleichaltrigen Spielgefährten langsam zu den Sommereinständen hoch. Die tragenden Geißen ziehen sich in sicheres felsiges Gelände zurück. Dort setzen sie dann ihre Kitze und ziehen dann später mit den Kitzen Jährlingen und den Zweijährigen in die Sommereinstände. Die Jährlinge bleiben im Geißenrudel und wandern mit den erfahren Geißen, den noch jungen Böcken und ihren gleichaltrigen Spielgefährten langsam zu den Sommereinständen hoch. Dort werden sie später wieder auf Mütter und Halbgeschwister treffen,… Ein Wintereinbruch oder sehr kühles und anhaltend nasses Wetter könnte zur Setz-Zeit (Geburtszeit der Kitze / meist Mitte Mai bis Anfang Juni) so manches Drama auslösen. Geschwächte und nicht ganz fitten Kitzen könnte dies das Leben kosten,.. Wir hoffen auf eine stabile warme Wetterperiode,…Zu Beginn des Sommers können wir dann sicher wieder viele kleine Kitze herumtollen sehen. Im Juni werde ich euch wieder mehr zur Sommerzeit bei den Steinböcken erzählen.