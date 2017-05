Gauderfest lockte wieder tausende ins Tal

08.05.2017, 17:30 Uhr

Am Samstag ging es dann beim Gauderfest sportlich zu denn es ging beim Ranggln um den "Gauder Hogmoar". Selbiger ging diesmal nach Salzburg an den Rangglerverein Taxenbach/Eschenau in Person von Hermann Höllwart. Nachdem der Traditionstag am Samstag mit einem rauschenden Fest zu Ende ging folgte am Sonntag das große Finale mit dem Trachtenumzug. Gut 2.800 Trachtlerinnen und Trachtler marschierten durch Zell in Richtung Festzelt. Die geplante Feldmesse musste ausfallen und fand in der Pfarrkirche statt.