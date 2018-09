ROOKIE: Bald geht’s wieder los!

12.09.2018, 13:23 Uhr

Die Wirtschaftskammer Schwaz veranstaltet heuer bereits zum 8. Mal die Rookie-Schnuppertage.

SCHWAZ. Was will ich später einmal werden? Was liegt mir? Welchen Weg soll ich einschlagen? Diese und andere Fragen sollen im Rahmen des Projekts „Rookie – Schüler in Betrieben“ der beantwortet werden. Daher veranstaltet die Wirtschaftskammer Schwaz heuer bereits zum 8. Mal die Rookie-Schnuppertage. Im Rahmen des Projekts wird den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt der Lehre und der Betriebe im Bezirk nähergebracht. „Dass die Lehre im Trend liegt, zeigen unter anderem die steigenden Zahlen der Lehrlinge und der Lehrbetriebe im Bezirk Schwaz. Damit das so bleibt, ist es wichtig die Jugendlichen bereits in der Schulzeit auf die vielen Berufschancen im Bezirk vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, praktische Berufserfahrung zu sammeln. Gerade die Lehre kombiniert in wunderbarer Weise Theorie und Praxis und der Jugendliche ist sofort in der Lage in diesem Beruf tätig zu werden“ so Gf Stefan Bletzacher. Zusätzlich soll jetzt die Lehre einen digitalen Ausbildungsschub bekommen, das interessiert vor allem junge Menschen und hilft den Betrieben im Umgang mit den neuen Technologien. Die Lehre wird in der Öffentlichkeit seit ein paar Jahren wieder als hochqualifizierte Ausbildung mit besonders guten Berufsaussichten wahrgenommen - und das zu Recht!

Berufe kennenlernenDas Projekt: „Rookie: Schüler in Betrieben“ im Detail: Den 666 Schülern der vierten Klassen der NMS im Bezirk Schwaz werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die verschiedensten Lehrberufe zum „hineinschnuppern“ angeboten. Die 210 teilnehmenden Betriebe öffnen an diesen Tagen ihre Türen und bieten insgesamt über 900 Schnupperplätze in 65 unterschiedlichen Lehrberufen an. Den Schülerinnen und Schülern wird also ein breit gefächertes Angebot zur Auswahl gestellt, von welchem sie selbst einen Wunschberuf aussuchen können. Die Rookie-Termine für die Schüler der 4. Klassen aller Neuen Mittelschulen (NMS) im Bezirk Schwaz auf einen Blick: Termin A: NMS Mayrhofen, Tux, Zell am Ziller und Hippach am 18. und 19. September. Termin B: NMS Jenbach I+II, Fügen I+II, Stumm und Fröhlich-Schule am 2. und 3. Oktober. Termin C: NMS Schwaz I und II, Vomp/Stans und Weer am 9.und 10. Oktober. Gf Stefan Bletzacher und das Team der Wirtschaftskammer Schwaz wünscht allen Schülern spannende, interessante und besonders lehrreiche Schnuppertage.