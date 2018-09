Ein Campus für die Lehrlinge

15.09.2018, 00:00 Uhr

Simmeringer Haide: Porr baut aus für die Fachkräfte in der Baubranche. Bis 2019 entsteht ein Campus mit Werkhalle und Sportmöglichkeiten.

Smarte Baumaschinen

SIMMERING. Mit einem Pilotprojekt möchte die Porr AG nicht nur die Qualität der Lehrlinge in der Baubranche heben, sondern auch die Bindung zum Unternehmen stärken. So startete man mit dem Ausbau eines Ausbildungscampus in der Wildpretstraße 7.Hier wird jedem Lehrling des Baukonzerns pro Jahr eine zusätzliche Ausbildung ermöglicht. Drei Wochen können die Auszubildenden dafür vor Ort lernen.Durch diese Maßnahme möchte Porr mehr Lehrlinge auf seine Seite ziehen, denn je besser die Ausbildung ist, desto höher kann auch die Karriere letztendlich führen.

Baustellen-Schnuppern

Start: Herbst 2019

Das Angebot umfasst praktische und theoretische Inhalte, die auf der Baustelle nur schwer nähergebracht werden können. Etwa der Umgang mit neuartigen Baumaterialien, smarten Baumaschinen – etwa elektrobetriebenen – die anders zu handhaben sind. Auch Einführungen in die digitale Welt des Arbeitens sind geplant. In Bau ist neben den Schulungsräumen eine rund 500 Quadratmeter große Werkhalle.Daneben entsteht am Betriebsstandort auch ein Wohnheim, das mit rund 50 Betten ausgestattet wird. Auch zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen werden gebaut und den Lehrlingen zur Verfügung gestellt.Angedacht ist ebenfalls, dass Schülerinnen und Schüler ab September 2019 in die Wildpretstraße 7 zum "Baustellen-Schnuppern" kommen können. So können erste Erfahrungen auf einer Baustelle gesammelt werden und es fällt den Jugendlichen leichter, sich für den richtigen Job zu entscheiden."Nur wer heute bereits passende Maßnahmen setzt, gewinnt den Kampf um die besten Talente und bleibt künftig wettbewerbsfähig", sieht Porr-Chef Karl-Heinz Strauss eine Win-win-Situation für die Auszubildenden und das Unternehmen. "Mit unserem neuen Ausbildungscampus stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter fit für die Zukunft sind."Die Inbetriebnahme der Ausbildungsstätte auf der Simmeringer Haide ist für Herbst 2019 angepeilt.