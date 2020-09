Das wegen heftigen Gewitters um eine Woche verschobene Sommernachtskonzert der Trachtenkapelle (TK) Obervellach stieß nach der Corona-Pause auf ein großes Echo.



OBERVELLACH. Im romantischen Garten des frisch renovierten Landhotels "Pacher" von Thomas, Annemarie und Alina Pacher waren zahlreiche Zuhörer froh, endlich wieder ein Live-Konzert erleben zu können. Nach dem ersten Stück ("Das goldene Flügelhorn" von Walter Grechenig), dirigiert von Harald Fleißner und stimmlich unterstützt von Kevin Seah, übergab Fleißner nach 16 Jahren den Taktstock an Seah. Als Kapellmeisterstellvertreter und Musiker wird Fleißner aber der schon 1825 gegründeten TK erhalten bleiben.

Von Singapur nach Kärnten



In bewegten Worten berichtete Kevin, wie er im Schulorchester Singapur zur Musik gefunden, in seiner neuen Kärntner Heimat total neue Erkenntnisse wie etwa den Weckruf um 6 Uhr mit anschließendem Marsch durchs Dorf gewonnen hatte. Der 1980 geborene neue Kapellmeister, der im Lavantal in St. Andrä und St. Georgen als Musiklehrer tätig ist, versprach, mit dem Konzert "wieder ein Stück Normalität nach Obervellach zu bringen".

Kirchenchor setzt Schlussakkord



Gekonnt moderiert von Claudia Maier, waren auch noch zu hören "Tauernharmonie", das vor zwei Jahren ins Leben gerufene Nachwuchsprojekt der Trachtenkapellen Flattach, Obervellach und Mallnitz. Den Schlussakkord setzte der Kirchenchor Obervellach von Chorleiterin Michaela Hauer und Obmann Michael Dullnig, dem Kärntner Chor des Jahres 2019.

Zahlreiche Auszeichnungen



Unterbrochen wurden die Klänge von Polka, Marsch- und Filmmusik von Ehrungen. David Gaspar, Bezirksobmannstellvertreter des Kärntner Blasmusikverbandes, zeichnete für 40-jährige Aktivitäten Kurt Hopfgartner mit dem Verdienstabzeichen in Silber, für 30-jährige Zugehörigkeit Thomas Huber und Wolfgang Simoner mit dem Vereinsabzeichen in Gold aus. Mehrere Leistungsabzeichen gingen an jugendliche Nachwuchsmusiker.

Unter den zahlreichen Zuhörern, die den zweieinhalbstündigen Klängen beiwohnten, waren Bürgermeisterin Anita Gössnitzer, Christoph Vierbauch, Landeskapellmeister des Kärntner Blasmusiverbandes, Bianka Kumer, Bezirksobmannstellvertreterin und Obfrau der TK Mallnitz sowie Kapellmeister Josef Striednig, Kapellmeister der TK Mallnitz.