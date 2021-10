Spittal: Engagiertes Quintett sammelte bei Flurreinigung 150 Kilo-Müll!

SPITTAL. Erschreckend, was die Leute so alles in der Natur zurücklassen! Leere Flaschen, Gläser, Plastikbecher und vieles mehr fanden Obmann Peter Dekan, die Umweltreferenten Gerhard Trojer und Robert Gruber von den Naturfreunden Spittal sowie Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger (SPÖ) mit Tochter Kati am Samstag Vormittag bei einer Flurreinigung in Spittal.

150-Kilo-Müll

Angelika Hinteregger und Tochter Kati säuberten den Wolfsberg über und unter der Autobahn (A10). Die Naturfreunde Spittal mit Obmann Peter Dekan, deren Umweltreferent Gerhard Trojer und Robert Gruber nahmen sich die Drau zwischen Olsacher Wirt und der alter Draubrücke sowie den Bereich der Amlacher Landesstraße vor. Nach wenigen Stunden hatte das engagierte Quintett fünf große Säcke mit 150 Kilo Müll gesammelt. "Es war sehr viel Glas dabei", berichtet Hinteregger.

Fortsetzung folgt

Zwei weitere Flurreinigungen sind geplant. Im Frühjahr gibt's einen Umwelttag mit dem Ausschuss und noch vor diesem Winter eine weitere Flurreinigung.