Bad Kleinkirchheim: Hotelier Jakob Forsting investierte rund 150.000 Euro in Modernisierung der Trattler Ponyfarm.



BAD KLEINKIRCHHEIM. Trattlers Ponyfarm in Bad Kleinkirchheim zieht jedes Jahr viele Besucher an. Das beliebte Ausflugsziel für Familien mit Kindern besteht aus einem Pony-Trail, Pony-Parcour, Pony-Haus, Fischteich, Bike-Waschstation, E-Ladestationen und so weiter. Reitlehrerinnen und Betreuerinnen lernen hier Kindern spielend den Umgang mit Pferden.

Modernisierung

In die Modernisierung des beliebten Erlebnisangebots wurde von Jakob Forsting, dem Hotelier und Chef des Trattlerhofs, kräftig investiert. Bei den getätigten Investitionen wurden Qualität und Digitalisierung forciert. Die Terrasse der Gastronomie wurde erneuert. Eine hochwerte Ausstattung und Wärmestrahler sorgt hier nun zu jeder Jahreszeit für mehr Wohlfühlcharakter. Weiters wurden Beschilderungen, Möbel und dekorative Elemente für die Außenanlage angeschafft, die Kassen- und Zutrittssystems erneuert sowie eine weitere E-Ladestation für Elektro-Bikes errichtet.

Die Kosten

Insgesamt wurden in die getätigten Maßnahmen 150.000 Euro investiert. Das Land Kärnten, das eine Investitionsoffensive für Ausflugsziele gestartet hat, fördert das Vorhaben mit 40.000 Euro.

„Mit der Förderinitiative wollen wir in die Qualität der Ausflugsziele investieren. Die Coronakrise hat Ausflüge in der Region zu neuer Beliebtheit verschafft", so Tourismus-Landesrat Schuschnig.

Zur Sache

Trattlers Ponyfarm in Bad Kleinkirchheim kann von Mai bis Oktober und von Dezember bis Ostern täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr besucht werden. Jährlich kommen bis zu 2.800 BesucherInnen. Während sich Betreuerinnen und Reitlehrerinnen um die Kinder kümmern, können sich die Eltern auf der Terrasse der Gastronomie „Genusswirt Trattlers Einkehr“ entspannen. Diese ist auch Mitglied der Slow-Food-Gemeinschaft Bad Kleinkirchheim...