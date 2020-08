Berggottesdienst in Grosskirchheim

GROSSKIRCHHEIM. Bei strahlendem Sonnenschein wurde beim Wetterkreuz am Planriegel in Göritz (Gemeinde Grosskirchheim) ein Berggottesdienst mit Pfarrer Noah Mawaggali Mateega gefeiert. Anschließend lud Familie Granig zum Spanferkl Essen zur Zenzeralm ein. Vielen Dank an Stefan Granig.