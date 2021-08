Am 29. Juli 2021 tagte das sogenannte "Nationalparkkuratorium und Nationalparkkomitee" in Großkirchheim. Im Fokus der Tagung standen wesentliche Themen wie der der Nationalparkplan, das Almförderprogramm oder das Entwicklungsprogramm für die Nationalpark-Region.

GROSSKIRCHHEIM. Das Nationalparkkuratorium steht unter dem Vorsitz von Landesrätin Sara Schaar. Im Zuge der 18. Sitzung der Gremien "Nationalparkkuratorium und Nationalparkkomitee" wurden wesentliche Angelegenheiten des Nationalparks Hohe Tauern diskutiert. „Ich freue mich über die Übereinkunft, die Nationalpark-Region als Gesamtes zu sehen und über die Nationalpark-Gemeinden hinaus einen gemeinsamen Entwicklungsprozess in Angriff zu nehmen. Für den Gast, der in den Nationalpark Hohe Tauern Kärnten kommt, spielen Gemeindegrenzen meist keine Rolle und er ist auch nach einer weiten Anreise bereit, einige Kilometer Wegstrecke in Kauf zu nehmen. Über diesen Umstand müssen wir uns in der Konzeption bewusst sein und gemeinsam gut überlegen, wie wir den Nationalpark mit all seinen Angeboten in weiterer Folge in der gesamten Region positionieren, dass die gesamte Region davon profitiert“, so Landesrätin Schaar. Es geht hierbei um ganz konkrete Maßnahmenpakete, die in weiterer Folge gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden sollen. Im Vorfeld der Kuratoriumssitzung fand die 46. Sitzung des Nationalparkkomitees statt. Im Zuge dessen wurden neun Förderprojekte in Höhe von rd. EUR 370.000,- beschlossen.