Die Jungs von MölltalSound haben neue Musik im Gepäck. Drei Mitglieder sind Rangersdorfer.

RANGERSDORF. Die Cousins Florian Kranabether, Marco Zlöbl und Rene Zlöbl beschlossen spontan zum 50. Geburtstag ihrer Tante 2018 ein Ständchen zu spielen. Die Band MölltalSound entstand gemeinsam mit Max Kremser und Fabian Angerer. Bis heute standen die Jungs schon 30 Mal auf einer Bühne zusammen.

Es läuft

Die Jungs sind motiviert: "Anfrage über Anfrage flattert herein und wir sind zuversichtlich, das Jahr 2022 zu unserem zu machen. Wir investieren in unseren Traum und wollen auf professioneller Ebene durchstarten. Bisher läuft alles sehr gut und wir sind für den Sommer ziemlich ausgebucht." Ein nächster Fixtermin in Rangersdorf: Der 3. Abschnittsleistungsbewerb bei der FF Rangersdorf wird am Abend von MölltalSound musikalisch umrahmt.

Neue Single

Die neue Single „Oamol im Johr“ erscheint endlich am 1. Juli 2022. Es geht um die Freude, die wir empfinden, weil die Corona-Maßnahmen endlich gelockert worden sind – wie froh wir sind, dass man sich wieder treffen und gemeinsam Party machen kann. Man soll den Moment ganz nach dem Motto „Heint is nur oamol im Johr“ genießen. Geschrieben wurden Text und Melodie von Florian Kranabether und Max Kremser, wobei Max eher an der Melodie und Florian eher am Text beteiligt war. Alles in allem ist „Oamol im Johr“ im perfekten Einklang von beiden entstanden. Entstanden ist der Song schon vor gut einem Jahr, wurde aber erst 2022 im Frühjahr produziert. Der Titel ist verfügbar auf allen Streamingplattformen (Spotify, Amazon Music, Deezer, …). Das zugehörige Musikvideo ist auf YouTube verfügbar. Florian und Max verbringen sehr viel Zeit damit, an neuen Projekten zu arbeiten, also bleibt gespannt, was in Zukunft noch so alles kommt.

Team

Nicht nur ihre Bekanntheit wird größer, sondern auch das Team: "Seit 2022 sind wir ein größeres Team, bestehend aus einem Techniker und einem Fahrer. Außerdem pflegen wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit Manuel Zlöbl von Zlöbl Media. Er ist zuständig für unsere Website, unsere Musikvideos, Fotos und vieles mehr. Wir möchten uns bei jedem Einzelnen, der immer mit uns dabei ist und uns immer tatkräftig unterstützt, bedanken."