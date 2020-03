Vorschau auf das Gospel Konzert

Der EC-Chor Seeboden ist ein Gospelchor aus Kärnten mit Sängerinnen und Sängern von jung bis alt.

Durch das Konzert will wieder in Erinnerung gebracht werden, was an Ostern geschah und welche Auswirkungen es auf uns bis heute noch hat. Diese Zeit voller Leiden geben wir mit unserem Titel PASSION wieder, was aus dem Englischen kommt und mit Leidenschaft übersetzt wird.

Lassen Sie sich durch ein leidenschaftliches Konzert von motivierten Sängern verwöhnen.

20.März 2020 im Gospelhaus Klagenfurt

22.März 2020 in der katholischen Kirche Spittal