In Rennweg wurde ein 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert

Seit 20 Jahren betreibt Helmut Wirnsberger erfolgreich seinen Gewerbebetrieb Wärme & Technik in Rennweg.

RENNWEG. Helmut Wirnsberger vom Atzensberg bei Rennweg war einer der ersten Pioniere, der sich in Oberkärnten mit der nachhaltigen „Wärmepumpen-Technik“ befasste und den Kunden näherbrachte. Seit 20 Jahren betreibt der Oberkärntner nun bereits seinen erfolgreichen Gewerbebetrieb Wirnsberger Wärme & Technik. Er hat von Bled in Slowenien bis quer durch ganz Österreich über 2.000 äußerst zufriedene Kunden und steckt noch immer voller Energie und Begeisterung für seinen Familienbetrieb. Neben seiner Gattin Elfi sind vor allem seine Söhne Richard und Helmut zu starken Säulen der Firma herangereift und tragen den Betrieb in die Zukunft. Letzterer ist auch Lehrlingsausbildner.



Zahlreiche Gratulanten

Neben vielen Kunden, Nachbarn, Bekannten und den Familienmitgliedern gratulierten auch die Marktgemeinde Rennweg, Vizebürgermeister Hans Ramsbacher sowie der Wirtschaftsverein Rennweg mit Obmann Franz Aschbacher zum 20-jährigen Firmenjubiläum. Ramsbacher skizzierte in seiner Gratulationsansprache den spannenden und sehr erfolgreich verlaufenen Werdegang des Unternehmers Helmut Wirnsbergers.