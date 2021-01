Kaminbrand in Möllbrücke

In Möllbrücke kam es zu einem Kaminbrand.



LURNFELD. Ein starker Rückstau in der Mitte des Kamins war am 15. Jänner 2021 gegen 18.30 Uhr Auslöser eines Kaminbrandes in einem Wohnhaus in Möllbrücke. Die Bewohner nahmen Flammen aus dem Kamin am Dach war und verständigten die Feuerwehr. Gefahr für das Wohnhaus und angrenzende Häuser bestand aufgrund der Schneedecke am Dach nicht. Die FF Möllbrücke blieb zur Sicherheit zur Brandwache vor Ort. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.