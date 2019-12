Vorzeitiges Christkindl für die Kinder und Jugendlichen der Sonderschule Seebach in Seeboden. Die Charity Aktion des Clever Fit Spittal in Kooperation mit der WOCHE Spittal brachte 1.211 Euro für ihr Ferienprojekt ein.

SPITTAL. Die Charity Aktion des Clever Fit Spittal in Kooperation mit der WOCHE Spittal zu Gunsten des Ferienprojekts des Elternvereins der Sonderschule Seebach in Seeboden war ein voller Erfolg! 168 Personen plankten im Advent 605,5 Minuten im Spittaler Fitnesstempel für den guten Zweck und sorgten so dafür, dass Clever Fit Studioleiter Mauro Suljevic am Montag einen Scheck über 1.211 Euro an Elternvereins Obmann Werner Synowczyk übergeben konnte. Mit Werner Synowczyk freuten sich Mattheo Domanig, Nico Domanig, Martina Moser, Thomas Grasser und Jonas Jetz.

Der Elternverein der Sonderschule Seebach in Seeboden organisiert für seine Kinder und Jugendlichen jedes Jahr im August von Montag bis Freitag ein betreutes Ferienprogramm. Dafür wird ausgebildetes Personal benötigt.