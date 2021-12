Sein Name ist schon weit über die Bezirksgrenzen bekannt: Viktor Plank. Unermüdlich sammelt er Gelder zugunsten krebskranker Kinder in Oberkärnten.

BEZIRK SPITTAL. Kürzlich erfolgte eine weitere Spendenübergabe an eine Familie aus Oberkärnten.

Kein Konzert

Eigentlich veranstaltet Plank seit mehr als 30 Jahren das Benifizkonzert "Ein Herz für Kinder" im Spittaler Stadtsaal. Doch leider ist es pandemiebedingt nicht möglich die Veranstaltung durchzuführen. Doch der Organisator hat einen anderen Weg gefunden, Spenden sammeln zu können.

Ensemble Porcia

Treue Theaterbesucher des Ensemble Porcia spendeten 35.610 Euro für die Kinderkrebshilfe und der Scheck wurde am 11. September 2021 an Viktor Plank übergeben. "Ich sprach mit Intendantin Angelica Ladurner nur einige Minuten und schon stand fest, dass die Einnahmen des Stückes an Ein Herz für Kinder gehen soll. Dafür bin ich sehr dankbar!" Auch die Nationalparkmittelschule Winklern spendete 780 Euro zugunsten krebskranker Kinder.



Scheckübergabe

So war es Plank möglich kurz vor Weihnachten einer Oberkärntner Familie einen Scheck von 55.000 Euro zu überreichen. Die Übergabe passierte vor dem Porcia Center in Spittal. Enkelin Milena war selbstverständlich auch dabei und schaut sich von ihrem Opa das soziale Engagement ab.