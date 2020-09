Familie Pultermann aus Braunschweig (GER) verbringt seit 55 Jahren ihren Urlaub in Dellach am Millstätter See.

DELLACH. Wie die Zeit vergeht. 1965 verbrachte Familie Pultermann aus Braunschweig erstmals ihre Ferien bei Camping Neubauer in Dellach am Millstätter See. Dem Paar gefiel es in der Region so gut, dass man fortan den Sommer-Urlaub immer am selben Ort verbrachte: In diesem Jahr schlugen Ruth und Günter Pultermann bereits zum 55. Mal ihre Zelte bei Familie Glabischnig auf. Für ihre langjährige Treue wurden die beiden Deutschen von Touristikerin Claudia Striednig und Badehaus Geschäftsführer Alexander Thoma mit einer Urkunde, einem Fleischerei Heitzmann Gutschein und einem Präsentkorb von der Kräuterstube Schlieber geehrt. "Wir sagen Danke und freuen uns auf viele weitere Jahre Urlaub in Millstatt am See.", so das geehrte Paar.