Zu einem schrecklichen Verkehrsunfall ist es in den frühen Morgenstunden in Radenthein gekommen. Ein Auto fuhr aus bis dato ungeklärter gegen drei Fußgänger und erfasste zwei von ihnen frontal. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarben zwei Fußgänger am Unfallort.

RADENTHEIN. Ein schreckliches Szenario bot sich den Einsatzkräften im Westen der Gemeinde Radenthein. Dort, bei der Auffahrt in die Erdmannsiedlung, verloren am Sonntagmorgen zwei Menschen ihr Leben.

Auto fuhr in drei Menschen

Die Polizei gab gegenüber MeinBezirk.at folgendes Statement ab: "Der Unfall hat sich gegen 5.45 ereignet. Ein 25-jähriger Lenker ist in einer langezogenen Rechtskurve aus derzeit unbekannter Ursache gerade aus gefahren. Zu diesem Zeitpunkt sind drei Fußgänger auf dem Geh- und Radweg gegangen. Ein Mädchen und zwei Burschen, alle drei Personen Mitte 30. Zwei Personen wurden frontal erfasst. Die dritte Person wurde gestreift. Die zwei Personen, die frontal erfasst wurden, sind trotz Reanimation durch die Rettung noch an der Unfallstelle verstorben. Die dritte Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lenker wurde auch in das Krankenhaus eingeliefert." Alle Personen stammen aus der Umgebung um Radenthein.