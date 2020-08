Der Weißensee bildete einen gelungenen Rahmen für den Alpen Adria Swim Cup.

WEIßENSEE. Der Weißensee begrüßte die Teilnehmer des Alpen-Adria-Swim-Cups bei Kaiserwetter. 139 Sportler maßen sich über unterschiedliche Distanzen. Die Königsdisziplin über zehn Kilometer vom Ostufer in Stockenboi zum Westufer in Techendorf nahmen 34 Aktive in Angriff, zur Sicherheit stets begleitet von einigen Rettungsschwimmern. Nach 2:16,40 Stunden erreichte Marco Urbani (ITA) als Erster das Ziel. Bei den Damen sorgte Langstreckenspezialistin Carina Bodner (SV Spittal) für einen Heimsieg. Ihre Siegerzeit: 2:36,40 Stunden. Veranstalter Georg Findenig rechnet runter: „Die Teilnehmer legen im Schnitt hundert Meter in 1:25 Minuten zurück."

Paradis von Kärnten



Der Weißensee war nach dem Ossiacher See, Millstätter See und Klopeiner See der vierte Stopp des Alpen Adria Swim Cups. "Der Weißensee gehört zu den größten Seen des Landes. Wir haben hier das Paradis Kärntens“, schwärmt Findenig. Die Schönheit des Naturparks Weißensee schätzen auch die Athleten aus Nah und Fern. Die weiteste Anreise hatte Massimiliano Bruni (Guinea).

Die Faszination

Die Faszination des Open Water Schwimmens leben immer mehr Menschen. Manche Teilnehmer, wie Familie Schwarz aus Linz, reiste "nur" für den Bewerb an den Weißensee an. "Man genießt beim Open Water schwimmen ganz einfach grenzenlose Freiheit. Rund um dich sind nur Wasser, See und Berge“, erzählt Georg Findenig aus eigener Erfahrung.



Jung und Alt

Schwimmen kennt kein Alter. Der älteste Teilnehmer beim Alpe-Adria-Swim-Cup am Weißensee war Karl Keller (Sport am Wörthersee) mit 71 Jahren. Er bewältigt problemlos die 1,7 Kilometer-Distanz. Als jüngste Teilnehmerin war die erst sechsjährige Maira Weinberger (GER) am Start. Sie belegte über 300 Meter Platz 3. Aber Sieger waren bei traumhaften Bedingungen sowieso alle Teilnehmer.



Die Distanzen

Geschwommen wurde je nach Fitness & Kraft 500 Meter, 1,7 Kilometer, 3,4 Kilometer, 5,1 Kilometer oder zehn Kilometer. Die Kinder versuchten sich über 300 Meter und 500 Meter. Für Stimmung beim Eventgelände beim Camping Knaller in Techendorf sorgte übrigens DJ Frame Patrick Jochum.

Auf zum Wörthersee

Der Alpen Adria Swim Cup verbindet normalerweise vier Länder (Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien). Heuer werden alle Bewerbe Coronabedingt in Österreich ausgetragen. "Die Tourstopps in Slowenien und Kroatien mussten wir dieser Tage leider absagen", berichtet Georg Findenig. Damit bildet der Event am Wörthersee am 12. September 2020 bereits den krönenden Abschluss der zweiten Auflagen des Alpen Adria Swim Cups...

Die Sieger vom Weißensee:

10 Kilometer: Carina Bodner und Marco Urbani

5,1 Kilometer: Beatrice Weiß und Paulo Strehlke Delgado

3,4 Kilometer: Antonia Horvath und Jonas Hölbling

1,7 Kilometer: Signe Längle und Philipp Fellinger

Jedermann: Brita Weinberger und Julian Dastl

500 Meter Kids: Theresa Maieritsch und Felix Fellinger

300 Meter Kids: Linja Weinberger und Anton Edlinger