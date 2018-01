128. Jahreshauptversammlung der FF DÖBRIACH

14.01.2018, 16:05 Uhr

Gekommen sind Bgm. Michael Maier, GR Armin Egger, Sachbearbeiterin für Feuerwehrwesen Dr. Anita Latschen, BFK Kurt Schober, AFK Christian Göckler und der Obmann der Wassergenossenschaft Döbriach, Michael Ertler.

Der Kommandant nutzte die diesjährige Hauptversammlung um Bilanz über das Einsatzjahr 2017 zu ziehen. Er zeigte sich sichtlich zufrieden und stolz über die erfolgreiche Bewältigung der zahlreichen Brand-, technischen und sonstigen Hilfeleistungen sowie über die rege Beteiligung an den stattgefundenen Gruppen-, Atemschutz- und Monatsübungen. Insgesamt mußte die Wehr zu 12 Einsätzen und 8 Hilfeleistungen ausrücken.Die FF Döbriach hat derzeit 48 Aktive, 7 Jugendfeuerwehrmitglieder und 11 Altmitglieder. Im Zuge dieser JHV wurden 4 Jugendmitglieder in den Aktivstand übernommen. Zwei von ihnen konnten von Bürgermeister Michael Maier auch angelobt werden.Natürlich standen auch Beförderungen und Ehrungen am Programm. Für die scheiden „Guten Geister“ des Feuerwehrhauses, Monika und Ewald Pertl, gab es natürlich auch Präsente.Nach den Ansprachen der Ehrengäste lud die Kameradschaft auf ein Buffet mit einem Umtrunk ein.