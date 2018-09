3. ALB in Obervellach

07.09.2018, 10:40 Uhr

Am Samstag ging der 3. Abschnittsleistungsbewerb am Bewerbsgelände an der Möll über die Bühne. Und es gab einige Überraschungen. Die favorisierte Gruppe Hühnersberg 4 landete „nur“ auf dem 5. Platz. Diesmal gewann die FF Baldramsdorf 13 vor der FF Tresdorf 10 und der FF Altersberg 3. Den 4. Platz eroberte die FF Rangersdorf 9 vor der FF Hühnersberg 4 und der FF Zwickenberg 8.Im Raiffeisenbezirkscup 2018 führt die FF Hühnersberg 4.

Zur Siegerehrung konnte Ortskommandant ABI Bernhard Huber viele Ehrengäste begrüßen. Gekommen sind die LAbg’s Ferdinand Hueter und Christoph Staudacher, Bürgermeisterin Anita Gössnitzer, Peter Schachner (Raiffeisenbanken) und Landesbewerbsleiter-Stv. Bernd Glanznig.