Frühlingskonzert der Werkskapelle Ferndorf

26.04.2017, 18:52 Uhr

Nachwuchsmusiker

Eröffnet wurden die Konzerte jeweils mit den Nachwuchsmusikern der Musikkapelle. Mit Solis von Elisabeth Isepp und Ewald Petutschnig ging man schließlich zum regulären Teil der Konzerte über. Ebenfalls Erklangen im ersten Teil die drei Sätze des Werks „The Land of Zarathustra“ vom Armenier Amir Molookpour. Den Abschluss bildete die „Gartenparty“, bei der die Schlagzeuger der Werkskapelle ihr Können unter Beweis stellten. Neben Lichteffekten konnte auch die eingesetzte Pyrotechnik das Publikum begeistern.

Außergewöhnliches Können

Gut besucht

Mit dem „Huby Mayer Marsch“ eröffneten die Ferndorfer den zweiten Teil des Konzerts. Neben symphonischer Blasmusik mit dem Stück „Terra Mystica“ von Thomas Doss, wurdem dem Publikum auch Rock’n’Roll Einlagen vom Villacher Jailhouse Rock’n’Roll Club und eine virtuose Einlage vom Schlagzeuger Sebastian Ressi an der Schreibmaschine geboten. Das größte Highlight dieser gelungenen Konzerte bildete ein Klaviersolo vom neunjährigen Ausnahmetalent Elias Keller, der bereits als jüngster Student am Mozarteum in Salzburg studiert. Ein Beifallssturm sowie „Standing-Ovations“ des Publikums zeugten vom außerordentlichen musikalischen Können des jungen Weißensteiners.Als Ehrengäste unter den gesamt 1300 Besuchern konnte die Werkskapelle Ferndorf rund um Obmann Rafael Petras und Kapellmeister Gernot Steinthaler neben den Bürgermeinstern der umliegenden Gemeinden auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur begrüßen. Als treuer Fan der Werkskapelle war auch der erste Landtagspräsident Reinhart Rohr wie immer mit dabei. Die Werkskapelle Ferndorf wird übrigens auch heuer wieder mit den Stücken „The Land of Zarathustra“ und „Terra Mystica“ unser Land beim „World Music Contest“ in Kerkrade / Niederlande vertreten.