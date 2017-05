Frühstück der SPÖ Spittal zum 1. Mai

05.05.2017, 10:28 Uhr

Beim alljährlichen Frühstück der SPÖ am 1. Mai war auch heuer wieder viel los im Stadtsaal.

Andreas Unterrieder

Gerhard Pirih

Alfred Tiefnig

Günther Novak

SPITTAL. Anlässlich des Tages der Arbeit lud die Spittaler SPÖ in den Stadtsaal. Nach den Eröffnungsreden von Stadtparteiobmann und Vizebürgermeisterund Bürgermeisterdurften sich die Gäste über ein reichhaltiges Frühstücksbuffet freuen.Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht. Diese freuten sich vor allem über die Aktionen der Kinderfreunde, die Hüpfburg oder das Kinderschminken und die Geschicklichkeitsspiele. Mitglieder der SPÖ nutzten die Möglichkeit zum Austausch mit zahlreichen Gemeinderäten und Landtagsabgeordnetenund Bundesrat. Gerhard Pirih reflektieren in seiner Rede über die vergangenen Projekte der Spittaler SPÖ und sprach über die politische Arbeit des nächsten Jahres.