Hohe Auszeichnung für den Ehren-Abschnittskommandanten

21.09.2018, 17:32 Uhr

Vbgm. Albert Burgstaller und GV Norbert Santner überreichten die Ehrennadel in Gold der Marktgemeinde Millstatt.Manfred Gratzer trat am 1. Jänner 1977 in die Wehr Laubendorf ein und wurde bald Gruppenkommandant der 7. Wettkampfgruppe.Er war von 1. Jänner 1985 bis 10. Mai 2003 und 28. April 2009 bis 24. Feber 2018 Kommandant der FF Laubendorf. Seit 24. Feber 2018 ist er Ehren-AFK und Ehrenkommandant der FF Laubendorf. Von 1. Jänner 1991 bis 30. Mai 1997 fungierte er auch als Gemeindefeuerwehrkommandant der Gemeinde Millstatt. Und 24 Jahre hat Manfred Gratzer die Funktion des Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Abschnittes Millstatt-Radenthein tätig. Von 2003 bis 2009 war er auch im Schulausschuss integriert.

In seiner Amtszeit wurden 2 Bezirks- und Landesmeister erreicht. Es wurde ein neues Feuerwehrhaus in Laubendorf errichtet. Auch zwei neue Feuerwehrautos und zwei Tragkraftspritzen angeschafft. Auch baute er eine Partnerschaft mit der FF Laubendorf in Deutschland auf.Auch in der Gemeindepolitik war Manfred Gratzer 2 Perioden als Gemeinderat tätig.