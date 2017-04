Klassentreffen in der Granatstadt

23.04.2017, 15:51 Uhr

Die Zusammenkunft fand im Cafe Trattnig statt. Dann ging es in das Granatium, wo die ehemaligen eine lehrreiche Führung bekamen. Im Freigelände wurde nach den begehrten Granaten „gepickelt“.Bereits mit trockener Kehle ging es weiter in die Brauerei „Shilling“, wo ebenfalls eine Führung mit Bierverkostung wartete.Abgerundet wurde das Klassentreffen mit einem Backhendel-Schmaus in der Gartenrast der Familie Bacher, und es wurde in Erinnerung aus der Hauptschulzeit geschwelgt. Diejenigen ehemaligen Schüler, die in die Granatstadt gekommen sind, waren beeindruckt von dieser Zusammenkunft und versprachen beim nächsten Treffen sicherlich wieder zu kommen!