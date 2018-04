Tunes and Tones am Treffenboden in Gmünd

26.04.2018, 06:30 Uhr

Bernhard Regenfelder veranstaltet zweitägiges Musikfestival mit den Uptown Monotones.

Für Junggebliebene

GMÜND (ven). Autor und Veranstalter Bernhard Regenfelder will den Treffenboden oberhalb von Gmünd am 29. und 30. Juni in eine Klangwolke hüllen. Er veranstaltet in Zusammenarbeit mit Grundstücksbesitzer Franz Josef Stranner das erste "Tunes and Tones Festival"."Es gibt in Gmünd ein geniales Kulturprogramm, aber Junge und Junggebliebene bleiben ein bisschen auf der Strecke", so der gebürtige Gmündner Regenfelder zur WOCHE. Dabei kam er auf die Idee, ein "cooles Open Air-Festival", das zwei Tage lang dauern soll, auf die Beine zu stellen. In Graz habe er mit seiner Agentur Mediavalley über hundert Konzerte veranstaltet und die "Uptown Monotones" - durch die ORF-Talentshow "Die große Chance" bekannt geworden - kennengelernt. "In Gesprächen hat sich dann das Festival ergeben, wo sie auch auftreten werden."

Gratis Campieren

Soul, Funk und Elektronik

Cooles Ambiente

Die Festival-Location auf der Hochebene über Gmünd gehört Franz Josef Stranner, selbst schon veranstaltungserprobt. "Ich war sofort dabei. Es bereichert die Region." Festival-Besucher können dort gratis parken und auch campieren. "Natürlich ist es heuer auch ein unternehmerisches Risiko, weil es das erste Mal statt findet. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt und wie es bei den Leuten ankommt", so die beiden. Regenfelder bedankt sich auch bei der Stadtgemeinde und den Gmündner Wirten, die hinter dem Projekt stehen.Das Festival soll durch eine große Bandbreite an Musikstilen bestechen, Lichtshow, Beduinenzelt udn Tischtennisarea inklusive. "Freitag beginnen wir ab 17 Uhr mit einer Afterworkparty mit DJ Matores und DJ Patervan bei freiem Eintritt. Hier gibt es Soul, Funk und später wird es dann elektronischer", so Regenfelder.Am Samstag kostet der Eintritt 4,99 Euro, dort startet der Tag ab 15 Uhr mit DJ-Battle, um 19 Uhr treten "Doppelt sichtbar" - die Hip Hop Zwillinge Kassabrot und Mart auf, ab 21 Uhr sind die Uptown Monotones zu sehen und hören. Anschließend folgt die Aftershow-Party."Wir sind dabei gar nicht auf ein Genre konzentriert, wir wollen einfach ein cooles und relaxtes Ambiente schaffen. Dabei nützen wir professionelle Ressourcen und ich hoffe natürlich auf eine Wiederholung", so Regenfelder. Tickets sind ab 2. Mai im Tourismusbüro Gmünd erhältlich.