Vertrauen, Partnerschaft und Zusammenhalt werden bei der Volksbank Niederösterreich groß geschrieben. In Zeiten von Corona sind diese Werte wichtiger denn je.



ST.PÖLTEN/NÖ (pa). Das niederösterreichische Geldinstitut weiß, was es heißt, sich in diesen besonders herausfordernden Zeiten als systemrelevantes Unternehmen einerseits auf die Mitarbeiter verlassen zu können und andererseits auf sie zu achten und sie in ihrem Tun zu unterstützen.

Vorstandsdirektor Rainer Kuhnle überreichte, im Beisein von Landshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf, dem Vorsitzenden des Zentralbetriebsrats der NÖ Landeskliniken und Pflege- und Betreuungszentren, Peter Maschat, 200 Hotelgutscheine zur Weitergabe an das Klinik-Personal als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung. Dr. Kuhnle auf die Frage nach dem Beweggrund: " Ich gebe im Namen meiner Mitarbeiter Leistungsversprechen an unsere Kunden ab. Eines davon ist, dass bei uns immer die Menschen - unsere Kunden und Mitarbeiter- im Mittelpunkt unseres Handeln stehen. Die Bediensteten in unseren Spitälern haben in den letzten Wochen und Monaten Großartiges geleistet und sich ein Dankeschön in Form von 2 Hotelübernachtungen mit ihrem Partner verdient. Wir sind in der glücklichen Lage, dass es in unserer Bank bisher keinen Covid 19-Krankheitsfall gab/gibt , aber ich denke, es stimmt mir jeder zu, dass es ein gutes Gefühl ist, zu wissen, dass man im Fall der Fälle in besten Händen ist. Und dies ist in Niederösterreichs Spitälern zweifelsfrei der Fall."