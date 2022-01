ST. PÖLTEN (pa). Am 20.01.2022 eröffnet Lidl Österreich die neu gestaltete Filiale in der Hermann-Winger-Gasse 14 und setzt dabei auf ein neues Shop-Design: Eine moderne Raumgestaltung mit neuen Farben und übersichtlichen Regalen sorgt für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Daneben wartet ein frisches Sortiment mit über 2.000 dauerhaft erhältlichen Artikeln. Damit wird Lidl zu einem richtigen One-Stop-Shop und zur Haupteinkaufsstätte für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Das gesamte Team freut sich über den neuen „Look“. „Die Filiale ist echt super geworden. Alle Kolleginnen und Kollegen sind begeistert. Schon beim Eingang riecht es nach ofenfrischem Brot und Gebäck. Ein besonderes Highlight ist auch die neue Brotschneidemaschine für unsere Kundinnen und Kunden. Wir können jeden nur einladen, einmal vorbeizukommen“, so die Filialleitung.