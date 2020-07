NIEDERÖSTERREICH. Seit einigen Wochen hält das Corona-Virus die ganze Welt in Atem. Und nun ist es auch in Österreich angekommen.

Von den um 08:00 Uhr 19.741 jemals bestätigter Fälle in ganz Österreich, sind es derzeit 1.373 Erkrankte. In Niederösterreich gibt es insgesamt 3.204 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind derzeit 189 Menschen erkrankt.

Wie sich diese 3.195 infizierten Personen auf die Bezirke verteilen, kannst du in unserer interaktiven Karte mitverfolgen.

Umso intensiver die Farbe auf der Karte, desto mehr bestätigte Fälle gibt es pro Bezirk. Die Karte wird täglich aktualisiert.

Aktuell 90 Fälle im Bezirk Tulln