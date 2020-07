NIEDERÖSTERREICH. 1,9 Mio jährliche Förderung für Dorferneuerungsprojekte in den Gemeinden. Mikl Leitner: Seit 1985 wurden 5.600 Projekte in Niederösterreich über die Aktion Dorferneuerung gefördert.

Niederösterreich hat 573 Städte und Gemeinden. 76% der Gemeinden haben bereits bei der NÖ Dorferneuerung teilgenommen. Unzählige Vereine, Gemeinden und engagierte Personen setzen sich in Bürgerbeteiligungsprozessen für die Entwicklung ihres Heimatortes ein.

„Dank des Engagements in den Dörfern und Gemeinden, stehen wir in Niederösterreich auf kommunaler Ebene so gut dar, wie kaum eine andere Region in Europa. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, auch weiterhin so engagiert dabei zu sein“, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Gemeinsam mit Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildnern und engagierten Personen aus der Gemeinde, gilt es Lösungen für aktuelle Themen wie das soziale Miteinander in der Dorfgemeinschaft, Digitalisierung, Stadt- und Ortskernbelebung zu erarbeiten.

„Um auch zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, ist es notwendig, dass sich die Menschen heute schon mit verschiedenen Trends und Entwicklungen ihrer Region auseinandersetzen“, so Vereinsobfrau Maria Forstner der NÖ Dorf- und Stadterneuerung.

Projekte 2020

2020 starteten mit 1. Juli in NÖ weitere 21 Orte und Gemeinden in die Aktionen „Dorferneuerung“ und „Gemeinde21“ und damit in einen 4-jährigen Prozess. Durchschnittlich werden jährlich über die NÖ Dorferneuerung 220 Projekte, von den teilnehmenden Gemeinden, mit veranschlagten Gesamtkosten aller Projekte von 8,3 Millionen Euro, zur Förderung eingereicht. Mit rund 1,9 Millionen Euro unterstützt das Land Niederösterreich die Umsetzung von Konzepten und Projekten, die in den Leitbildern der Gemeinden, durch den Gemeinderat beschlossen, festgehalten wurden.

NÖ.Regional

Die NÖ.Regional, als wichtige zentrale Schnittstelle auf regionaler und nationaler Ebene, ist während des gesamten vierjährigen Aktionszeitraumes Prozessberaterin und Begleiterin der Gemeinden, bei der Bewältigung aller damit verbundenen Herausforderungen. Zum ersten Kennenlernen und Erfahrungsaustausch veranstaltete die NÖ.Regional für alle neuen Gemeinden ein Webinar.