Der St. Pöltner Thomas „Pesi“ Pesler ist seit zehn Jahren treuer Stammspieler von NXP Lasertron, Europas erster Multilevel-Lasertron-Arena. Nun hat er am 18. Juli 2020 sein tausendstes Spiel absolviert, Pesler ist somit einer von Europas erfahrensten Lasertag-Spielern.

ST.PÖLTEN (pa). 56.409.385 Punkte hat Pesi in seinen über tausend Spielen in St. Pölten gesammelt. Sein Erfolgsgeheimnis lässt sich auch aus der Spiel-Statistik ablesen: Das Markieren der Basispunkte bringt die meisten Zähler, über drei Viertel seiner Punkte heimste der Profi so ein. Glücklich auch, wer vom Spielcomputer zufällig ins Team von Pesi gelost wird: Zwei Drittel seiner Spieler gewinnt der IT-Techniker, der mit seinen Teamkollegen vom St. Pöltner Lasertag-Team „LaserPower“ auch schon die European LaserTron Championship gewonnen hat.

