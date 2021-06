Signale der Sicherheit und Stabilität zählen in einer Zeit wie dieser. Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West bleibt dafür ein verlässlicher Absender. "In einem Jahr, in dem Abstand zum Maß aller Dinge geworden ist, sind wir unserem Anspruch weiterhin gerecht geworden: Für unsere Kunden da zu sein – Hand in Hand mit der Erfüllung unserer betriebswirtschaftlichen Ziele.", so der Vorstand.



ST. PÖLTEN/NÖ (pa). Als Bank. Schon rund 44.000 unserer Kunden nutzen mit George digitales Banking. Und damit eine der komfortabelsten Online-Banking-Plattformen, die es heute international gibt. Ideal, um den Kontostand zu checken, rasch eine Überweisung vorzunehmen oder – immer beliebter – unkompliziert in Wertpapieren anzulegen. Damit war die Sparkasse auch in Zeiten der Lockdowns jederzeit und überall mit Full Service zur Stelle. Und ist dabei ganz persönlich geblieben: Der Kontakt zu unseren Beratern ist immer nur einen Fingertipp entfernt.

Als Krisenmanager. Weitreichende Hilfsprogramme aufzusetzen ist in der COVID-19-Krise die Aufgabe des Staates. Dass diese Hilfen auch bei den Betrieben und den Menschen vor Ort ankommen, dafür sorgt die Sparkasse: mit ihrer ganzen Erfahrung und Kompetenz, mit der Nähe und damit der Effizienz einer Regionalbank. Und mit der Gesprächsbasis einer solchen: Einschließlich der unbürokratischen Stundung von Krediten ist die Sparkasse für Ihre Kunden immer zu allen Anliegen erreichbar gewesen.

Als Arbeitgeber. "Wir waren gerüstet, binnen weniger Tage Hunderte Arbeitsplatze auf den sicheren Betrieb im Homeoffice umzustellen. Und wir haben dabei gelernt, „aus der Distanz“ so zu führen, dass sich unsere Teams und unsere Kunden nahe bleiben. Die bereits dritte Auszeichnung mit dem Gütesiegel der betrieblichen Gesundheitsförderung ist Ausdruck unserer Überzeugung: Das Kundenwohl beginnt beim Wohl der Mitarbeiter.", berichten die beiden Vorstandsdirektoren Helge Haslinger und Peter Hronek.

Key Facts im Geschäftsjahr 2020

44.840 Kunden der Sparkasse Niederösterreich Mitte West haben zu Ende des Jahres 2020 ihr Geldleben mit George organisiert.

368 neue Firmenkunden konnten 2020 gewonnen werden. Mehr als jeder Vierte davon – rund 100 – gründete ein Unternehmen mit frischen Ideen und neuen Arbeitsplätzen für die Region.

1.194 Kunden haben 2020 auf das Private Banking der Sparkasse Niederösterreich Mitte West vertraut. Das sind 176 mehr als noch 2019.

1,1 Mio. m² an Wohnraum in der Region oder rund 10.000 Wohnbauprojekte hat die Sparkasse Niederösterreich Mitte West seit 2009 finanziert und dafür rund 900 Mio. € eingesetzt.

Rund 9,2 Mio. George-Logins über PCs und Smartphones verzeichnete die Sparkasse Niederösterreich Mitte West 2020.

Rund 1.100 neue Wertpapierkunden konnte die Sparkasse 2020 gewinnen. Hauseigene „grüne Fonds“ wie der Top Strategie Zukunft und demnächst der Top Strategie Aktiv unterstützen den positiven Trend.

1.845 Raten über ein Volumen von 4,7 Mio. € bei 391 Kreditkonten hat die Sparkasse Niederösterreich Mitte West 2020 für Firmenkunden gestundet. Weil Vertrauen manchmal die beste Innovation ist.

Mit 500 Mitarbeitern Ende 2020 (Vorjahr: 499) hat die Sparkasse – trotz Corona-Krise und ganz ohne Kurzarbeit – ihren Personalstand nahezu unverändert gehalten.