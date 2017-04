Burnout Audio & Techno macht Sinn present Lützenkirchen - Warehouse St.Pölten

Es ist so weit! Am 13 Mai 2017 fällt der Startschuss für eine neue Eventreihe im Warehouse . Aus diesem Anlass präsentieren wir Euch zum Kick-Off Event in St.Pölten den internationalen Top-Act LÜTZENKIRCHEN ! Aber es wird nicht nur was auf die Ohren geben. Visuals (3D Mapping ) und eine bombastische Lasershow werden eure Sinne miteinander verschmelzen lassen.-----------------------------------------♦♦♦ BURNOUT AUDIO & TMS ♦♦♦-----------------------------------------

▶ LÜTZENKIRCHEN (Germany)Pornographic / Eclipse▶ ADRIAN VALERACriminal Music / U60311▶ BRAUNTON (3 Deck Vinyl Set)Burnout Audio / Eclipse▶ ROOTLESSTechno Macht Sinn / Naked Luch▶ TIM B.Auge mal Beat-----------------------------------------------------♦♦♦ SPECIALS ♦♦♦3D MappingLasershow-----------------------------------------------------♦♦♦ ENTRY : 10€OPEN: 22.00 / End: 06.00Don't miss ;)