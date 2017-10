Großer Ansturm auf die "Influencer Video Con" im Warehouse St. Pölten

01.10.2017, 16:36 Uhr

Hautnah mit den Web Stars unserer Zeit, ein Traum für viele Mädchen und Jungs

ST. PÖLTEN (ms). Ein sehr aufregender Tag für Luisa Brezovits die Gewinnerin des Meet & Greet mit Web Star "insiredbyDzeni" auf der Influencer Video Con. Ihre Freundin Lili Dotter durfte sie Begleiten, die 2 jungen Mädchen konnten ihr Glück noch gar nicht fassen als die Idole ihnen plötzlich gegenüber saßen. Die Web Stars schafften es in wenigen Augenblicken eine entspannte Gesprächsatmosphere zu schaffen. Es wurden Selfies geschossen, Autogramme geholt und Stars wie Johanna Zhou, Celina Blogsta, Chaosflo44, Alina Evita die gerade mal 10 Jahre alt ist und viele mehr. Sie standen Rede und Antwort und bewiesen ihr können live auf der Bühne. Viele Eltern und Kinder sind extra angereist, so wie auch Familie Kaltenbrunner, die Geschwister sind die größten Fans von Chaosflo44, man konnte die Anspannung förmlich spüren. Dank dem mehrfachen Weltrekordhalter in Dauer- Beatboxen Fii sind auch die Eltern auf ihre Kosten gekommen, so wie auch Christian Mader.