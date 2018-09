Höfefest ist zurück in der Landeshauptstadt

14.09.2018, 16:05 Uhr

Am 29. September erobert ab 14 Uhr das 21. Höfefest wieder die Plätze und Straßen der Stadt.

ST. PÖLTEN (pw). Mit Pauken und Trompeten meldet sich das Höfefest St. Pölten zurück. Nach drei Jahren Pause ist es am 29. September wieder soweit. Die neue künstlerische Leiterin Patrizia Liberti bringt frischen Wind in die Landeshauptstadt. "Es wird laut, es wird bunt, es wird rockig", verspricht die Organisatorin. Geboten wird ein Mix aus Musik, Literatur, Straßenkunst und Kindertheater.Zu den absolute Highlights zählen in diesem Jahr Bernd Ammann, Fainschmitz, FSHW oder Theatro Piccolo. Martin Rotheneder von "Soulitaire" wartet sogar mit einer Premiere auf: "Das Höfefest ist eine große Institution für mich. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein und meine neuen Lieder in einem würdigen Rahmen zu präsentieren." Die Zuhörer dürfen sich auf eine Akustik-Gitarre und eine unverwechselbare Stimme freuen. Auch beim Literatur-Hotspot wird Feines geboten: Christian Dolezal liest Christine Nöstlinger. Begleitet wird er dabei von Zither-Ikone Karl Stirner.

Neuerungen

Neu in diesem Jahr ist der "Poetry Slam Train": Gemeinsam mit zehn Poetry-Slammern geht es per Bummelzug auf große Fahrt abseits aller Normen und Haltestellen. Beim "KulTOUR-Tipp" – einem Kulturspaziergang nach dem Motto "Einmal fremd durch die Stadt gehen" hilft Stadtplaner Dominik Scheuch unbekannte und unsichtbare Schätze zu entdecken. Programm und weitere Infos gibt es unter www.hoefefest.at