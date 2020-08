Hervorragende Stimmung beim Konzert von "The Farfields" am vergangenen Freitag.



ALTHOFEN (pp). Der Salzburger Platz war Mittelpunkt einer wunderbaren Veranstaltung im Rahmen von "Altstadtsommer Althofen". Zu fetzigen Klängen von "Rock Dragons", mit vier talentierten Nachwuchsmusikern als Vorgruppe und den Stars des Abends, "The Farfields" servierte Elisabeth Egger Köstlichkeiten vom Grill.

Die Chefin vom "Gasthof zur Post" freute sich über viele Gäste, darunter Vizebürgermeisterin Ines Hölbling, Vizebürgermeister Arno Goldner, Stadtrat Wolfgang Leitner und Silvia Zeissler, Bundeselferrat der örtlichen Faschingsgilde.