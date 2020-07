Wer deutschsprachige Musik vom Feinsten liebt, war heute Abend am St. Veiter Hauptplatz an der richtigen Stelle.

ST. VEIT (pp). Die Frage nach dem bekanntesten Kärntner Sänger der Neuzeit ist zweifelsfrei mit Udo Jürgens zu beantworten. Der legendäre Künstler hat der Nachwelt eine Vielzahl von Liedern hinterlassen, von denen so manche auch heute noch laufend in etlichen Radiostationen zu hören sind.

Gut vorstellbar, dass der Superstar mit seinem Landsmann Simon Stadler seine Freude gehabt hätte: Der junge Sänger beherrscht große Teile des umfangreichen Repertoires seines Vorbilds und interpretiert sie absolut gekonnt.

So auch mit seinem "fahrenden" Klavier, das diesmal in der Herzogstadt Station gemacht hat.

Darüber hinaus glänzte der Kärntner mit Liedern des Sängers Konstantin Wecker und zog die zahlreichen Konzertbesucher in seinen Bann.

Dazu zählten auch der neue Vorstandsdirektor der RAIKA-St. Veit, Daniel Gradenegger, die Gastronomen Anita Reichmann und Patrik Kofler, Johann Wolfgang Grilz, Vizebürgermeister der Gemeinde St. Georgen am Längsee, die Musiker Rudi Lechner und Norbert Kofler, Silvia Zeissler, "Staatssekretärin" der Faschingsgilde Althofen, STAMA-Mitarbeiterin Maria Radl sowie Wilfried Gebeneter, Urgestein der Kärntner Szene-Fotografie.