Nach dem Paukenschlag im Sommer zeigte die Mannschaft des SV Eberstein eine richtungsweisende Reaktion.

EBERSTEIN. Der Herbstmeister der Unterliga Ost, der SV Eberstein, kann auf einen bewegten Herbst zurückblicken. Mit 13 Siegen, einem Unentschieden und nur drei Niederlagen legte man eine fast perfekte Hinrunde hin, und das, obwohl man sich mitten in der Saison von Trainer Alex Obradovic getrennt hat. Nach dem 1:3 gegen Kappel übernahm Roman Kerschhackl das Kommando an der Seitenlinie und führte die Mannschaft mit überzeugender Arbeit wieder auf die Siegerstraße zurück.

Trainerwechsel im August

Der Trainerwechsel im Sommer brachte für die Mannschaft die erhoffte Kehrtwende. Langzeittrainer Alex Obradovic konnte die Mannschaft von der ersten Klasse bis in die Kärntnerliga führen. Aufgrund dessen betonen die Verantwortlichen, dass es entgegen mancher Stimmen eine Trennung im Guten war. Nichtsdestotrotz zeigte die Mannschaft Reaktion. Die darauffolgenden Spiele waren von Erfolgen geprägt. "Die Herbstsaison ist natürlich sehr gut verlaufen und die letzten sieben Spiele konnten zu Null gewonnen werden", sagt Trainer Roman Kerschhackl und fügt hinzu: "Nach dem Trainerwechsel Ende August konnte man natürlich nicht damit rechnen. Die Stimmung ist also dem entsprechend gut. Trainer, Mannschaft, Betreuer, Vorstand, Funktionäre ziehen alle an einem Strang."

Ein Abgang, keine Zugänge

Die Frühjahrssaison wird personell keine großen Veränderungen mit sich bringen. Lediglich ein Abgang steht bis dato zu Buche. "Die Mannschaft wird sich im Frühjahr gleich präsentieren. Es gibt keine Zugänge, mit Nik Plavsic Vajde steht lediglich ein Abgang zu Buche. Wir haben einen sehr guten, ausgeglichenen 18-Mann-Kader", erklärt der Trainer. Außerdem werden sich die Verletzungssorgen aus dem Herbst im Frühjahr etwas lichten. Drei verletzte Spieler kehren demnach zurück. "Im Herbst hatten wir drei langzeitverletzte Spieler: Thomas Wallner, Milan Radonjic und Aleksandar Radonjic, die aber im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen sollten", hofft Roman Kerschhackl. Aleksandar Radonjic erzielte im Herbst trotz der Verletzung zwölf Tore für den SV Eberstein und ist deshalb ein ganz wichtiger Mann, der wieder auf dem Platz stehen wird.

Guter Fußball

"Ziel ist es nach wie vor den Fans einen guten Fußball zu bieten. Sollten wir nach der Frühjahrssaison noch ganz oben stehen, werden wir die Herausforderung annehmen und den Gang in die Kärntnerliga antreten", sagt der optimistische Coach. "Ich denke bzw. hoffe, dass die Saison normal fertiggespielt werden kann, zumal die Impfmoral steigt und ab 1. Februar ja die Impfpflicht in Österreich eingeführt wird", schließt Roman Kerschhackl ab. (rur)