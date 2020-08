STRASSBURG. Trotz Corona-bedingter rigoroser Sparmaßnahmen kommt die Kinderbetreuung in der Stadtgemeinde Straßburg nicht zu kurz. Der Pfarrkindergarten Straßburg freut sich über immer größeren Zulauf. Im letzten Jahr musste aufgrund des großen Andrangs eine dritte Kindergartengruppe installiert werden.

Frühe Betreuung



"Wir freuen uns sehr, dass die Betreuung so gut angenommen wird", sagt Bürgermeister Franz Pirolt. Er hebt die Öffnungszeiten des Ganztageskindergartens hervor: Bereits ab 6 Uhr gibt es eine Betreuung für die Kleinen. Der Straßburger Gasthof Landsmann sorgt für das Mittagessen.

Neubau am Spielplatz

Um den Kindergarten zukunftsweisend zu gestalten, errichtet die Gemeinde ein Gebäude am Kindergartenspielplatz neu. "Am Spielplatz steht ein altes Gebäude, das als Lager für Spielgeräte dient und mit einem kleinen WC ausgestattet war", erzählt Pirolt, dass sich das kleine Häuschen in einem ganz schlechten, nicht zeitgemäßen Zustand befand. Der dafür nötige Beschluss wurde im Gemeinderat einstimmig gefasst. Die Kosten dafür belaufen sich auf 72.000 Euro. Den Bau sollen Straßburger Unternehmen umsetzen, Baubeginn ist in rund einem Monat.

Fit für die Zukunft



Im Neubau ist Platz für Spielgeräte sowie WC-Anlagen für Kinder und Erwachsene. "Im letzten Jahr haben wir den Spielplatz vergrößert. Mit dem Neubau schließen wir das Projekt ab", sagt Pirolt, dass der Pfarrkindergarten Straßburg nun fit für die Zukunft sei.

Der Kindergarten kostet die Gemeinde laut Pirolt 120.000 bis 130.000 Euro im laufenden Betrieb pro Jahr. Derzeit besuchen 67 Kinder den Straßburger Kindergarten im Bürgerspital. Nur mehr wenige Plätze sind frei.

Zur Info

Untergebracht ist der Pfarrkindergarten in einem denkmalgeschützten Gebäude in Straßburg. Das ehemalige Bürgerspital steht im Besitz des Bistums Gurk. Den dortigen Kindergarten gibt es seit 70, 80 Jahren.

Betreiber ist die Pfarre, die wirtschaftliche Leitung obliegt der Caritas.

Im historischen Bürgerspital gab es übrigens bis vor rund 30 Jahren auch eine Haushaltungsschule für Mädchen für das 9. Schuljahr.