Aktuell beschäftigt sich die hohe Politik im Lande Österreich, wie kann man die von der EU geforderten Gelder aufbringen, besser gesagt das EU Budget aufzufetten. Und wieder muss das Zauberwort „Klimawandel“ herhalten. Mit einer Plastikabgabe will man nun die „Arme“ von Gelsorgen gerüttelte Europäische Union unterstützen.

Ich hätte eine bessere Idee, nicht schon wieder viel Geld in Richtung Brüssel schicken, sondern diese Einnahmen aus der angedachten Plastikabgabe in der Heimat Österreich zu behalten. Brandaktuell braucht man ja auch in den eigenen Bundesländern finanzielle Mittel in allen Bereichen, zum Beispiel für jene Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche unsere älteren Mitmenschen aufopfernd betreuen und Pflegen. Es ist wohl unsere Aufgabe und Pflicht, diese älteren Frauen und Männer in den diversen Alten und Pflegeheimen und anderen mehr, einen würdigen Lebensabend zukommen zu lassen. Die „Pflegenden Engel“ würden sich über eine passende Entlohnung freuen.

Peter Dürnwirth,

St. Salvator/Friesach