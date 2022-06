Die jungen Feuerwehrmädchen und -Burschen der Bezirke St. Veit und Feldkirchen bewiesen ihr Können.

GLÖDNITZ. Zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Feuerwehrjugenden der Bezirke St. Veit und Feldkirchen wurde heuer der Bezirksbewerb gemeinsam durchgeführt. Genau 43 Mädchen und Burschen im Einzelbewerb sowie in 14 Gruppen im Mannschaftsbewerb stellten sich kürzlich in Glödnitz der Herausforderung und bewiesen ihr Können. Die beiden Bezirksjugendbeauftragten Michael Novak aus dem Bezirk Feldkirchen und Michael Pirker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan übernahmen die Leitung der Jugendbewerbe.

Bezirk St. Veit

Für St. Veit traten im Mannschaftsbewerb die Jugendfeuerwehrgruppen Zweikirchen, Thalsdorf, Strassburg und Guttaring an. Ganz hervorragend schnitt die Truppe aus Zweikirchen ab, sie konnten beim Gruppenbewerb in Bronze den Bezirksmeistertitel holen, auf den weiteren Plätzen folgten Thalsdorf, Strassburg und Guttaring. Damit jedoch noch nicht genug: Die Jugendfeuerwehrgruppe Zweikirchen trat im Gruppenbewerb Bronze auch in der Gästewertung an und erreichte dort den hervorragenden zweiten Platz hinter der Gruppe aus Guttaring. Im Einzelbewerb Bronze A und Bronze B stellten sich dann neben den oben genannten Feuerwehren noch Jugendfeuerwehrmitglieder der Feuerwehr Althofen den Fragen der strengen Bewerter. Alle Burschen und Mädchen haben das Leistungsziel erreicht und konnten ihr entsprechendes Leistungsabzeichen entgegennehmen.

Reibungsloser Ablauf

Die 15 Bewerter sorgten für einen fairen Wettkampf, sieben Ordner und einige freiwillige Helfer garantierten den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Die Bewerbsleiter Michael Novak und Michael Pirker zeigten sich ob der gelungenen Veranstaltung äußerst zufrieden und blicken schon erwartungsvoll zu den nächsten Bewerben.