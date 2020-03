Wolfgang Felsberger hat das Doppelsextett Carinthia neu gegründet. Das Auftaktkonzert musste wegen dem Corona-Virus nun verschoben werden.



KRAIG. Das Gründungskonzert sollte am Samstag in Kraig statt. Aufgrund der von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen bezüglich des Corona-Virus musste das Konzert kurzfristig abgesagt werden. "Die Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit", verspricht Felsberger, dass das Konzert nachgeholt wird.

Singen macht Spaß



Fünf Jahre ist es her, seit Wolfgang Felsberger "sein" Doppelsextett Carinthia stillgelegt hat. "Nun war es wieder an der Zeit, das Doppelsextett aus der Taufe zu heben", findet der Kraiger. Die Neugründung erfolgte bereits vor einem Jahr. ""Wir haben uns stark verjüngt, tragen neue Trachten. Das Singen und der Spaß daran stehen im Vordergrund", sagt Felsberger.

Vier Mitglieder des "alten" Doppelsextettes sind wieder mit an Bord: Wolfgang Lafer, Isabella Kassegger sowie das Ehepaar Barbara und Wolfgang Felsberger. Die Mitglieder stammen aus dem Raum Mittelkärnten. Vereinssitz ist Kraig, der Wohnort des Chorleiters (siehe Info-Box links). Der Chor verfügt über ein umfangreiches Repertoire: in erster Linie Kärntner Lieder, Schlager, Pop oder Operette.

"Wånn ih allan bin"

Vor 25 Jahren schrieb Felsberger viele Kärntner Lieder wie "Wånn ih allan bin", "Dei Liab" oder "Dos schenste G'schenk auf Erden". Nun knüpft er an damals wieder an. Das sei beruflich bedingt: Felsberger ist diplomierter Demenzbegleiter sowie Österreichs einzige Fachkraft für Musik und Demenz.

"Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Jeden Tag verbringe ich mit Singen. Jetzt habe ich den Kopf wieder frei für neue Lieder", erzählt Felsberger, dass er bereits vier neue Lieder geschrieben hat.

Das Doppelsextett Carinthia

"Früher habe ich nur getextet, nun schreibe ich auch die Melodie." Beim Konzert am Samstag hätte sein Lied "Dos Leben" uraufgeführt werden sollen.

Derzeit umfasst das Doppelsextett Carinthia neun Mitglieder. "Wir suchen Verstärkung im Bass, Alt und Tenor", können sich Interessierte bei Felsberger melden.

Allerdings muss die Stimme zur Klangfarbe passen. Felsberger betont, dass der Klang des neuen Doppelsextettes dem "alten" gleicht: "Darauf lege ich großen Wert."

Die neun Mitglieder:

Obfrau Stefanie Geyer (Althofen), Lisa Kuster (Mittertrixen), Florian Jan (Gurnitz), Wolfgang Messnarz (Ebenthal), Barbara und Wolfgang Felsberger (Kraig), Wolfgang Lafer (Reifnitz), Christine Rinner (Krasta), Isabella Kassegger (Passering).

Mitglied werden:

Wer im Chor mitsingen möchte, kann sich bei Chorleiter Wolfgang Felsberger unter 0699/10 76 80 27 melden.

Homepage:

www.doppelsextett-carinthia.at