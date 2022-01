GUTTARING. Die Gemeinde Guttaring wird für das Jahr 2022 und auch in den weiteren Jahren das Hauptaugenmerk auf die Straßen, Kanal und Wasser richten. Ein Projekt (Übersbergsiedlung) wird in Angriff genommen und die Straße wird erneuert. In diesem Zuge werden die Verantwortlichen Kanal & Wasser sowie die geplante Glasfaser-Verrohrung miteinbeziehen. "Auch im Ländlichen Raum sind wir dabei die Straßen zu evaluieren und in weiterer Folge zu sanieren", teilt Bürgermeister Günther Kernle mit.

Wasserversorgung

Ein Zubau zur Makoru-Quelle wird gebaut, weiters wird der Hochbehälter Kernmayer ausgeschrieben und von 120 m³ auf 200 m³ Wasser erhöht, damit die Wasserversorgung und Druckversorgung in Zukunft gesichert ist. Für den Breitband-Internet-Ausbau werden die Anschlüsse eruiert, in Ausarbeitung mit der BIK und öGI. Der neue Name ist öFIBER! Kleinere Projekte sind auch in Arbeit, sowie Kinderspielgeräte werden ausgearbeitet.