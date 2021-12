Heute Früh kam in Brückl ein Fahrzeug von der Straße ab, neben der Fahrzeuglenkerin befand sich auch ein Kleinkind im Auto. Zur Unfallursache ist bisher noch nichts bekannt, zwei Ersthelfer konnten rasch einschreiten.

BRÜCKL. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam heute um 8.55 ein Fahrzeug einer 23-Jahre alten Lenkerin aus St. Veit/Glan mit einem Kleinkind auf der B92 (Höhe Labegg) von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dabei überschlug sich der PKW und kam am Dach liegend zum Stillstand. Von zwei Ersthelfern konnten sie und ihre einjährige Tochter aus dem PKW geborgen werden. Nach ca. 45 Minuten konnte die B92 wieder frei gegeben werden.



Auch Hubschrauber im Einsatz

Die zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, am PKW entstand Totalschaden. Alarmiert wurden beim Einsatz u.a. die Freiwilligen Feuerwehren von Brückl, Eberstein, St. Filippen und St. Walburgen, die Polizeiinspektionen Brückl und Klein St. Paul, zwei Rettungswägen, sowie der Hubschrauber C11.