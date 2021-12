Zum Jahresabschluss wollte die Landjugend Brückl noch einmal etwas für die Gesellschaft tun. Aus diesem Grund stehen die Mitglieder heute von 9.00 bis 16.00 beim Billa in Brückl, um Spenden zu sammeln - für das leibliche Wohl ist dabei bestens gesorgt.

BRÜCKL. Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es die Spendenaktion der Landjugend Brückl am 31. Dezember. Geboten wird den Menschen vor Ort gratis Glühmost und Tee, ausgeschenkt von den Mitgliedern der Landjugend, darüber hinaus auch selbst gebackene Kekse, Kuchen und ähnliches. Die Mitglieder des Vorstandes sind immer zu zweit in Schichten zu je eineinviertel Stunden eingeteilt, es wird also mehr als ein Dutzend der Mitglieder vor Ort helfen.

Spenden kommen Familie nach Schicksalsschlag zugute

Die gesammelten Spenden kommen einer Familie zugute, die ein ein Famiienmitglied durch eines schweren Schicksalsschlag verlor. Verständlicherweise möchte die Familie anonym bleiben, doch Valentina Kurath, Medienbeauftragte der Landjugend Brückl, erklärt: "Es wird jedes Jahr für etwas anderes gespendet. Heuer hat die Landwirtschaftskammer das Ganze ´eingefädelt´. Die Geschichte hat uns sehr berührt und aus diesem Grund haben wir uns für die Familie entschieden."