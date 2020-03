Künstler Werner Hofmeister hat anlässlich des Kärntner Jubiläumsjahres Schokopapier designt.



KLEIN ST. PAUL. Die Kärntner Volksabstimmung jährt sich heuer zum 100. Mal. Am 10. Oktober 1920 sprach sich die Mehrheit der stimmberechtigten Bevölkerung in Südkärnten für den Verbleib in der Republik Österreich aus.

"Ja" zum Schokopapier

Im Jubiläumsjahr präsentiert nun der Klein St. Pauler Multimedia- und Konzeptkünstler Werner Hofmeister eine Jubiläums-Schokolade mit einem zum Nachdenken anregenden Design. Hofmeister hat einen Katalog mit 40 "JA – DA"-Bildern gefertigt, die Original Craigher Schokolade verpackt Hofmeister nun derzeit in zwei Schokoladepapierdesigns.

Verschiedene Geschmäcker



"Es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen, so wie es unterschiedliche Menschen und Wahlvorstellungen gibt", sagt Hofmeister, der die Wichtigkeit der Arbeit von Künstlern mit Wirtschaftstreibenden hervorhebt. Produziert wird die Craigher-Schoko auf Nachfrage.

Erhältlich ist die handgeschöpfte Schokolade derzeit in der Erlebnis-Manufaktur Craigher in Friesach, ab April auch im Werner-Berg-Museum in Bleiburg: Dort stellt Hofmeister im Park Skulpturen aus.

Die Erklärung

Während ein Schokoladepapier mit einer Stempelzeichnung des slowenischen Funktionswortes „DA" versehen ist, trägt das andere die deutsche Entsprechung dazu: ein „JA". Als unverkennbares Hofmeisterliches Sprachbild gestaltet wird das „DA" von einem geteilten Strahlenkranz und einem Buchstaben gebildet, das „JA" hingegen beinhaltet einen vollständigen, heilsversprechenden Strahlenkranz und einen stilisierten Angelhaken.

"In Reminiszenz auf die Volksabstimmung wurden mit der Schoko wohl nicht nur die deutschen ,Ja-‘, sondern auch die slowenischen ,Da-Stimmen‘ geködert", so Werner Hofmeister.